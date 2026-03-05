L’avvocato Claudio D’Alessio pronto a guidare nuovamente Pompei con le Elezioni comunali del 24 e 25 maggio prossimi. “Mi è stata chiesta l’esperienza e io ho risposto con la responsabilità. Offro alla mia città la conoscenza di meccanismi complessi che governano un territorio unico al mondo”.

Maturità e professionalità al servizio dei giovani, dei cittadini e dei lavoratori stanchi di essere messi in secondo piano su un territorio che è di tutti e che, troppo spesso e di conseguenza, è di nessuno. Un territorio che è pronto a tornare pienamente laboratorio politico di livello nazionale anche grazie alla spinta del campo largo, di “Noi di Centro” di Clemente Mastella, e all’ormai prossima Margherita 2.0.

C’è tutto questo e molto altro nella candidatura ufficiale di Claudio D’Alessio a Sindaco di Pompei per le Elezioni comunali del 24 e 25 maggio 2026. A più di due mesi dalla tornata elettorale, l’avvocato, già primo cittadino di Pompei dal 2004 al 2014, è sostenuto da cinque formazioni politiche: “Casa Riformista”, “Pompei Sud Avanti”, “Cattolici e Democratici”, “Pompei Internazionale” e “Noi di Centro”.

“L’adesione di Noi di Centro al progetto è una scelta di visione. - ha spiegato D’Alessio - Le nostre porte sono spalancate per chi ama Pompei e sente il bisogno di un cambiamento vero. Invito alla partecipazione tutti coloro che non vogliono rassegnarsi alla frammentazione. Uniamoci nel perimetro del centrosinistra moderno e riformista. Costruiamo insieme la Grande Pompei che sappia coniugare il decoro urbano con la sicurezza della Città, lo sviluppo turistico e la qualità di vita dei residenti, a partire dalle periferie”.

Con la partecipazione della lista “Noi di Centro”, insieme ad altre realtà civiche, Pompei promuove un progetto politico e sociale che apre una nuova stagione politica ispirata al modello “Campo Largo” che ha portato Roberto Fico alla vittoria alle recenti Elezioni Regionali in Campania.

“Siamo in una fase decisiva per la costruzione di un campo largo civico, politico, ‘vesuviano’, ancor prima che nazionale – ha detto Claudio D’Alessio - capace di tenere insieme esperienze, competenze e sensibilità diverse”.

Avvocato civilista dal 1993, già consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata, la passata stagione amministrativa targata D’Alessio è stata segnata da interventi di sviluppo e valorizzazione della Città. Tutto ciò è testimoniato da relazioni istituzionali, nazionali e internazionali e da un radicamento civico nel mondo associativo e nel terzo settore.

“L’obiettivo - ha concluso D’Alessio - è costruire una coalizione ampia e responsabile, in grado di rimettere Pompei e i pompeiani al centro con una guida esperta e una visione amministrativa stabile. La sfida è trasformare questa piattaforma in un progetto condiviso di governo, capace di offrire un territorio di cui tornare ad essere fieri e orgogliosi”.