Centotrentacinque bimbi senza aule, genitori infuriati e caos generale. Inizia con fiumi di polemiche l'anno scolastico di alcuni alunni del plesso 'Pontenuovo' di Pompei, oggi parte dell'istituto comprensivo Maiuri. Giornate turbolente, con i piccoli costretti a non poter frequentare le lezioni a causa di un sovraffollamento. Ma il Comune precisa: 'Le aule ci sono, tocca alla dirigente scolastica distribuire gli alunni'.

L'inizio dell'anno scolastico è stato segnato dai vari cambiamenti stabiliti dalla Regione Campania, a cui ha fatto seguito l'accorpamento tra Matteo della Corte e Maiuri. I bimbi, infatti, in seguito alle modifiche dovute al dimensionamento scolastico regionale 2025 2026, non possono più frequentare il plesso di via Acetoselle come accadeva lo scorso anno.

In realtà, come specificato dal sindaco Carmine Lo Sapio, le aule sono disponibili, ma tocca alla dirigente scolastica distribuire i bambini nei locali individuati. Ed è proprio su questo che entra in gioco l'Ufficio Tecnico del Comune di Pompei, con una nota a firma dell'ingegnere Gianluca Fimiani. Dopo avere effettuato un censimento delle aule, ne sono state messe temporaneamente a disposizione cinque, come richiesto dalla dirigente scolastica. Tre al plesso Celentano, nella struttura recentemente inaugurata, e due al piano terra della scuola Matteo della Corte. Una soluzione che potrebbe ripristinare l'ordine e garantire il diritto allo studio agli oltre cento bambini al centro del caso.