Al Parco Archeologico di Pompei inizia l'estate dei bambini. In cento provenienti dall’Istituto Comprensivo 8° Oriani Diaz di Licola (Pozzuoli) e dal Rione Sanità di Napoli, con la Cooperativa sociale “Il grillo parlante – Altra Casa” e l’associazione sociale “La Casa dei Cristallini”, sono stati i protagonisti della Festa della Musica 2025 al Pompeii Children’s Museum. Una giornata speciale di musica, divertimento e archeologia dal titolo Allegreen!

Venerdì 20 giugno, alle ore 10:30, dal Parco archeologico di Pompei (ingresso piazza Anfiteatro) è partita la marcia festosa “Allegreen!”, guidata dalla coinvolgente e allegra Scalzabanda, che ha attraversato il Parco toccando tre tappe significative: Casa Rosellino, dove il Direttore Gabriel Zuchtriegel e i responsabili del Pompeii Children’s Museum hanno presentato le iniziative didattiche e gli appuntamenti di settembre dedicati a bambini e famiglie, Le Terme Stabiane e L’Odeion, il teatro piccolo, dove la marcia si è conclusa con un’esibizione musicale finale.

Il Pompeii Children’s Museum, ospitato a Casa Rosellino – oggi dotato di bookshop, punto ristoro e, prossimamente, anche di un’area con exhibit interattivi – è uno spazio pensato per i più piccoli. Qui, bambine e bambini, ragazze e ragazzi, da soli, con la famiglia o con la scuola, possono scoprire il patrimonio culturale attraverso il gioco, l’esperienza creativa e la sperimentazione.

Frutto di una collaborazione pubblico-privata tra il Parco Archeologico di Pompei e partner come il Consorzio Aion, il Gruppo Pleiadi, Artem e Le Nuvole/Teatro Arte Scienza, il museo è ormai un punto di riferimento per le prenotazioni scolastiche e offre un ricco catalogo di proposte didattiche per scuole, gruppi e famiglie.

Sono disponibili circa 15 tra itinerari tematici, visite guidate e laboratori (consultabili su www.pompeiichildrensmuseum.it), a cui si aggiungono 5 percorsi esperienziali inclusivi, pensati per bambini con disabilità cognitive o motorie, nella fattoria sociale Parvula Domus, curati dalla Cooperativa Sociale Il Tulipano, sui temi della sostenibilità, della bellezza e dell’inclusione.

Tra le collaborazioni attivate in chiave naturalistico-ambientale spicca quella con Feudi di San Gregorio (Gruppo Tenute Capaldo), che sta realizzando la prima azienda vitivinicola all’interno di un sito archeologico, coltivando i vigneti del Parco con varietà autoctone.

Da questa estate è inoltre possibile prenotare, con almeno 48 ore di anticipo, laboratori e attività didattiche a Casa Rosellino anche per singoli o piccoli gruppi. I bambini verranno affidati agli operatori culturali del museo per vivere esperienze coinvolgenti, pensate appositamente per la fascia d’età tra i 5 e gli 11 anni, in un ambiente accogliente e stimolante. Il costo del servizio varia in base al numero di partecipanti ed è necessaria la prenotazione anticipata.

L’offerta del Pompeii Children’s Museum non si limita però alla didattica e ai percorsi turistico-culturali. Il museo propone anche eventi e appuntamenti artistici dedicati ai più giovani, attraverso spettacoli ed eventi di Performing Arts, con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio culturale con i linguaggi del teatro e dello spettacolo dal vivo.

Tra questi, la rassegna “Sotto il Cavallo”, inserita dal Parco Archeologico in un progetto speciale del MIC, che include il festival ESOPOP, in programma a settembre nello spazio esterno di Casa Rosellino. A fare da scenografia sarà il suggestivo Cavallo Rosso di Mimmo Paladino.

La rassegna prevede quattro appuntamenti, in forma di laboratorio e performance teatrale, sul tema del Mito: Narciso - Tra mito e rito, Il filo di Arianna, Leda e il cigno e Quarto spettacolo non indicato nel testo originale. A cura di Le Nuvole / Casa del Contemporaneo. Tutte le informazioni sui servizi, eventi e prenotazioni sono disponibili sul sito: www.pompeiichildrensmuseum.it