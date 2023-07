Un altro passo verso il disinquinamento del fiume Sarno e la balneabilità della costa vesuviana. E’ stato chiuso questo pomeriggio un altro scarico fognario in via Ripuaria. L’intervento è stato effettuato alla presenza dei vertici regionali e locali, per un servizio che porterà a depurazione i reflui di circa 1500 abitanti.

“Prosegue senza sosta l'impegno di Regione Campania, Eic e Gori per il fiume Sarno – ha spiegato soddisfatto il consigliere regionale Mario Casillo -. Con questo intervento un altro scarico è stato chiuso e altri 1500 abitanti di Pompei non sversano più nel fiume. Un altro passo in avanti dopo quello dello scorso marzo che ha interessato il canale San Tommaso. Ma il nostro vero obiettivo resta la chiusura di tutti gli scarichi entro il 2025, per restituire la balneabilità al tratto di costa e diminuire l'inquinamento lungo il fiume Sarno”.

“Da oggi – ha proseguito l’amministratore delegato Gori Vittorio Cuciniello - le utenze fognarie del comune di Pompei arriveranno all'impianto di depurazione di Scafati, liberando di un altro pezzo il fiume Sarno dai reflui di questa zona”.