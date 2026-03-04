Gabriel Zuchtriegel all'attacco: 'Basta con i disagi causati da Eav'. In merito all'ultima notizia di uno sciopero di 24 ore per il giorno 6 marzo che riguarderà le linee ferroviarie della Circumvesuviana gestita dall'EAV, tra cui anche la tratta Napoli-Sorrento che consente di raggiungere i siti archeologici vesuviani, il direttore del Parco archeologico di Pompei ha dichiarato: "Il problema non sono gli scioperi, che sono un diritto costituzionale, ma le continue inefficienze che si registrano quotidianamente a danno dei tanti visitatori degli scavi e del turismo campano in generale e non solo. Stamattina l'ennesimo disservizio sulla tratta con turisti, pendolari e collaboratori bloccati a Napoli, senza sapere quando e come sarebbero arrivati a Oplonti, Boscoreale, Pompei e alle altre fermate. Dopo la notizia dei giorni scorsi che in alta stagione si prevedono interruzioni serali del servizio per via dei lavori in corso, mentre il Parco ha in campo una rassegna estiva di spettacoli teatrali e concerti e aveva sperato in un supporto da parte di EAV per i collegamenti, bisogna guardare in faccia alla realtà: la gestione della Circumvesuviana è penalizzante per il settore, la Regione Campania valuti interventi necessari per evitare danni al sistema turistico e culturale, non si può andare avanti così".