Abbandonato in pieno giorno sotto il sole cocente con un pacchetto di crackers. Questa è la sorte toccata ad un piccolo gattino ritrovato a Pompei nella strada alle spalle degli scavi archeologici. Verso le ore 14.00 di venerdì pomeriggio una signora dopo aver parcheggiato l’auto per andare al lavoro scopre che rintanato nell’angolo di una grata c’è un gattino rosso molto piccolo visibilmente spaventato e tremolante con a fianco un pacchetto di salatini aperto e sbriciolato.

"Sono passata mezz’ora fa questo gattino non c’era. - racconta la donna - Mi sono guardata intorno per vedere se c’era ancora in giro chi lo ha abbandonato ma nulla. Ma come si fa a fare una cosa così?!". Per dare le prime cure al piccolo, visibilmente provato, una signora che abita nelle vicinanze gli ha offerto cibo e acqua fresca senza ottenere nessun risultato, l’animale era così spaventato da rifiutare cibo e acqua e molto difficile da avvicinare. "Ho provato a chiamare tutte le associazioni animaliste di zona che conosco – ha raccontato disperata la signora M. - ma nulla, non ne vogliono sapere. Sempre la stessa storia, mi dicono che sono pieni e che non se ne possono occupare e praticamente lo lasciano lì!". Al momento, pare che il piccolo si sia rifugiato nel giardino di una villa e che gli abitanti della zona abbiamo messo ciotole con cibo e acqua ma si cerca una soluzione per il piccolo.

Per il randagismo italiano questo è un periodo nero, dove in vista delle partenze estive gli abbandoni sono giornalieri e molto numerosi. In barba alle normative già esistenti gente senza coscienza né scrupoli abbandona sulle strade italiane centinaia di animali al giorno. Cani, gatti ma negli ultimi tempi perfino pappagalli, oche e conigli. In Campania le associazioni animaliste e le ASL Veterinarie sembrano essere sotto pressione e con difficoltà fanno fronte al problema. Di fatto, sono centinaia gli animali abbandonati vittima di incidenti stradali. Non è difficile sulle autostrade vedere animali investiti e lasciati sull’asfalto. Molti cittadini chiedono pene più severe per chi maltratta, uccide e abbandona.

( A cura di Rita La Monica )