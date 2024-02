Gli studenti del “Maiuri” in prima fila per il concorso dedicato ad Annalisa Durante, giovanissima vittima innocente di camorra. E’ in corso di svolgimento presso la Biblioteca a porte Aperte di Forcella la quinta edizione del premio scolastico nazionale quest’anno intitolato “Il faro di Annalisa”.

All'apertura, ieri era presente don Tonino Palmese, presidente della Fondazione Pol.i.s. della Regione Campania, Ettore Acerra, direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale e Chiara Marciani, assessore alle Politiche Giovanili e al Lavoro del Comune di Napoli. Nell'arco della giornata c’è stata la presentazione delle candidature e alcune premiazioni. Tra queste il lavoro degli studenti dell’Istituto Comprensivo della città mariana, delle classi 1G e 1I della scuola secondaria di Primo Grado, guidati dai docenti Maria Rosaria Izzo, Barbara Sabatino e Gianmaria Fontanella. Particolarmente apprezzato un acrostico, premiato per semplicità ed efficacia.

Nel frattempo, il concorso continua con la giornata del 20 febbraio intitolata "Infanzia al bivio", poi il 21 febbraio sarà la volta di "Spazio ai giovani", con un premio speciale dedicato ad Adam Jendoubi, giovane attore di Forcella, recentemente scomparso in un tragico incidente avvenuto a Castellammare di Stabia. "Adolescenze e inclusione", il 22 febbraio, prima della cerimonia di chiusura il 23 febbraio dal titolo "Lettura e Legalità".