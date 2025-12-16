Il sindaco Carmine Lo Sapio si ritira dalla vita amministrativa e per un periodo lascia l'incarico alla sua vice Andreina Esposito. Sceglie di annunciarlo con un post sui social, una decisione presa per motivi personali legati a problemi di salute. "Cari concittadini, ho il dovere di informarvi, per ripagarvi della fiducia che avete riposto in me quando mi avete scelto come vostro Sindaco, che mancherò per un po' di tempo. Sto attraversando un momento molto delicato della mia vita che, grazie anche alla vostra forza, supererò. Per questo ho affidato la guida della Città nelle mani del mio Vicesindaco, la dottoressa Andreina Esposito, stimata e amata professionista, soprattutto dai bambini. Sono certo che saprà guidare, in questa mia momentanea assenza, la nostra amata città, supportata da tutti i consiglieri comunali, da tutti i dirigenti, funzionari e dipendenti. E’, soprattutto, al costante lavoro svolto da ogni singolo consigliere, che ringrazio uno ad uno, se tutti i progetti realizzati, e in corso di realizzazione, hanno reso Pompei una città unica al mondo. La mia squadra continuerà a guidare Pompei con lo stesso impegno, forza, amore e dedizione come abbiamo fatto, insieme, in questi anni. Abbiamo agito sempre con onestà, mettendo il bene comune al di sopra di ogni interesse. Ho speso ogni energia per rendere la nostra Pompei un posto migliore, ma il lavoro non finisce mai. La mia politica è l'arte di prendersi cura degli altri. Continueremo, insieme, a prenderci cura della nostra Città. Grazie a tutti i cittadini per la fiducia, per il sostegno e, anche, per le critiche, che mi hanno aiutato a crescere. Ringrazio Sua Eccellenza Monsignor Tommaso Caputo e il Direttore Generale del Parco Archeologico Gabriel Zuchtriegel per aver contribuito alla crescita della “Grande Pompei”. Sono dispiaciuto per non aver partecipato, per la prima volta, all’accensione dell’albero, un momento di gioia che, negli ultimi 4 anni, mi ha dato la possibilità di abbracciare tutti i bambini. Loro sono stati da sempre la mia priorità, in primis come padre e nonno, e poi come Sindaco. Ritornerò, presto, a servire questa comunità, come l’onore più grande della mia vita. Ritornerò a condividere sfide, traguardi e momenti difficili, insieme a tutti voi. Auguro a tutti i miei concittadini un felice e sereno Natale.

Ciao a tutti dal vostro Sindaco Carmine Lo Sapio. A presto".