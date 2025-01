Domenico Ossame entra nella giunta di Carmine Lo Sapio, sindaco di Pompei. All'ex consigliere comunale di Torre Annunziata sono state assegnate le deleghe agli Affari Istituzionali, al Contenzioso e alle Politiche Giovanili.

Ossame fu eletto consigliere comunale con Giosuè Starita. Nel 2012 decise di aderire all'Udc, partito di Pier Ferdinando Casini. Forza politica di centro di cui faceva parte anche il professore ed ex candidato sindaco Carmine Alfano, che all'epoca ricopriva il ruolo di coordinatore cittadino. Ossame, inoltre, nel 2015 diventò membro del gruppo direttivo dell'Area di Sviluppo Industriale (Asi).

Dipendente dell'Asl, subentra a Michele Troianello, ex Assessore che lasciò l'incarico a settembre del 2023 e che oggi ricopre il ruolo di consigliere comunale. “Tra le attività programmatiche del mio governo – spiega il primo cittadino - era stato previsto che per l’inizio del 2025 bisognava indicare un nuovo assessore, in sostituzione del precedente dimissionario”.