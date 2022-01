Nuova campagna vaccinale per la platea scolastica: open day al liceo “Pascal”. Inoculati 250 vaccini. Il Sindaco annuncia: "1000 tamponi gratis per gli studenti dai 6 ai 13"



Prosegue a pieno ritmo la campagna di vaccinazione per gli under 18: ora si pensa alla fascia 12-18 anni. Dopo i bambini dai 5 agli 11 anni, il Comune e l’Asl Napoli 3 Sud hanno organizzato, dalle 9 alle 14, di oggi, l'open day presso il Liceo “Pascal”. Il Sindaco Carmine Lo Sapio: "Se vogliamo che la scuola sia in presenza e sicura è indispensabile, oltre al rispetto dei protocolli, che tra i banchi siedono più vaccinati possibili.

La stragrande maggioranza della popolazione cittadina ha avuto fiducia nel vaccino, come strumento per proteggere se stessi e gli altri. Quello che chiediamo ora ai genitori è di affidarsi alla scienza anche per i loro figli, per evitare i rischi di una malattia che purtroppo vediamo può colpire anche i più piccoli e per consentire ai nostri ragazzi di vivere una vita fatta di socialità, che sicuramente si meritano dopo due anni di pandemia”. Il primo cittadino ha seguito personalmente le fasi della vaccinazione degli studenti del "Pascal" e con lui la consigliera comunale, con delega all'istruzione, Pina Piedepalumbo. All'open day allestito presso l'istituto di viale Unità di Italia, coordinato dal dottor Antonio Coppola responsabile per i vaccini dell'area di competenza dell'Asl Napoli 3 Sud, ha preso parte la dottoressa Carolina Rescigno, già Direttrice del reparto di Malattie Infettive ad Indirizzo Neurologico dell’ospedale Cotugno di Napoli.

La dottoressa Rescigno, da poco tempo in pensione, ha scelto di mettere a disposizione la sua competenza al servizio della platea scolastica che ha aderito all'iniziativa voluta dal Sindaco e appoggiata, in pieno, dalla dirigente Giovanna Giordano. Il Sindaco, inoltre, sta lavorando per organizzare, in sintonia con il vicesindaco e assessore alla Sanità, Andreina Esposito, un servizio di tamponi gratuiti per la platea scolastica elementare e media.