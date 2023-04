Al Liceo Statale E. Pascal di Pompei si è svolto l'evento "Uno sguardo al futuro, dai banchi di scuola all' università" finalizzato all'orientamento universitario per i giovani maturandi. La manifestazione si è svolta nei locali dell'Istituto in via Unità d'Italia e ha visto la massiccia partecipazione degli studenti della sede centrale di Pompei e quelli della succursale di Sant'Antonio Abate.

L'Istituto ha ospitato importanti Università della Campania quali la Federico II, la Parthenope, il Suor Orsola Benincasa, l'Università di Salerno e la Vanvitelli. I docenti di questi prestigiosi atenei per l'intero pomeriggio hanno accolto oltre 160 alunni e hanno loro illustrato i diversi indirizzi di studio proposti dai loro atenei, le specializzazioni e gli eventuali sbocchi lavorativi.

L'incontro è apparso subito molto partecipato e coinvolgente anche grazie alla funzionale organizzazione: ogni dipartimento, di ciascuna università, è stato ospitato in un'aula attrezzata dove i

diversi docenti hanno presentato l' offerta formativa della propria università. Sono state messe in funzione strumentazioni particolari per descrivere indirizzi di ricerca e simulare lezioni universitarie; grande attenzione hanno riscontrato gli indirizzi tecnologici che hanno affrontato i temi della robotica. "Gli incontri di orientamento universitario hanno per gli alunni grande rilevanza - ha dichiarato la dirigente scolastica, professoressa Annarita Cortese - offrono ai nostri ragazzi gli strumenti necessari per una scelta oculata e motivata. Il nostro Liceo cerca di accompagnare gli studenti ad una scelta serena e consapevole ".

Gli studenti durante l'incontro si sono relazionati con i docenti universitari ponendo loro quesiti di vario tipo, dalle caratteristiche dei corsi agli sviluppi della loro formazione. Questa esperienza ha permesso agli studenti di acquisire le giuste informazioni per una futura scelta sicuramente più matura. Considerato il positivo riscontro dell' iniziativa, d'accordo con i docenti universitari, già dall' inizio del prossimo anno scolastico saranno programmati incontri di orientamento, non solo per i maturandi, ma per tutte le classi del triennio dei vari indirizzi .