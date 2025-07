Dopo il concerto "Puccini secondo Muti" , celebrato in occasione del centenario dalla morte di Giacomo Puccini, il maestro Riccardo Muti torna a incantare il suo pubblico; giovedì 24 luglio, alle 21:15, l'Anfiteatro degli Scavi di Pompei - per la rassegna Beats of Pompeii 2025 - ospiterà uno dei più grandi direttori d'orchestra al mondo, "in un appuntamento . annuncia una nota - che conferma l'eccellenza del cartellone di questa nona edizione con tema 'La musica come ponte tra culture' ". Riccardo Muti dirigerà l' Orchestra Giovanile Luigi Cherubini, da lui fondata nel 2004 e composta da 130 strumentisti selezionati in tutta Italia, tra i 18 ei 30 anni. Un ensemble che, sin dalla sua nascita, ha calcato i palcoscenici più importanti, tra cui, lo scorso 22 dicembre, l'Aula del Senato alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in un concerto trasmesso in diretta su Rai 1.

Il programma della serata prevede un viaggio attraverso capolavori immortali: Sinfonia dalla Norma di Vincenzo Bellini - Opera simbolo del belcanto italiano, con le sue melodie intense e drammatiche; Le Quattro Stagioni di Giuseppe Verdi (dai Vespri Siciliani ) - Pagine sinfoniche ricche di colore e vitalità, tra le meno eseguite ma più affascinanti del repertorio verdiano; Omaggio a Nino Rota - Le colonne sonore de Il Gattopardo (1963) e Il Padrino (1972), tra cinema e musica colta, in un arrangiamento sinfonico esclusivo; Boléro di Maurice Ravel - Capolavoro ipnotico e travolgente, chiusura spettacolare con la sua ossessiva progressione ritmica.

Il primo gennaio scorso Muti ha diretto per la settima volta il Concerto di Capodanno al Musikverein di Vienna, un record assoluto nella storia dell'evento. Un legame, quello con i Wiener Philharmoniker, iniziato nel 1993 e rinnovato in edizioni indimenticabili, seguite ogni anno da oltre 50 milioni di spettatori in tutto il mondo. Dal 2010 al 2023 è stato direttore musicale della Chicago Symphony Orchestra, che al termine del suo mandato lo ha nominato Direttore Emerito a Vita, onore conferito solo a pochi eletti. La sua direzione del Teatro alla Scala, dal 1986 al 2005, rimane la più lunga nella storia del tempio milanese. Tra i riconoscimenti più recenti: lauree honoris causa dalle università di Harvard, Oxford e Bologna (oltre 20 in totale). Il Premio Principessa delle Asturie per le Arti (2024). La Medaglia d'Oro della Royal Philharmonic Society di Londra.

I prossimi appuntamenti targati BOP sono: il 25 luglio il canadese Bryan Adams (il grande classico rock in versione unplugged), il 29 luglio con Serena Rossi (voce versatile tra pop e teatro) e il 5 agosto con i norvegesi Wardruna (suggestioni nordiche e pagane). Patrocinato dal Ministero della Cultura e dal Parco Archeologico di Pompei, in collaborazione con il Comune e la Regione Campania, BOP vuole unire arte, spettacolo e valorizzazione del patrimonio storico. La direzione artistica è affidata a Giuseppe Gomez , mentre l'organizzazione tecnica è curata da Blackstar Entertainment e Fast Forward.