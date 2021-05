“Chiediamo vaccini per tutta la categoria e una programmazione concreta e realmente attuabile per far ripartire il turismo in Campania”. Queste le richieste degli operatori del turismo che questa mattina hanno manifestato a Pompei.

Ed è proprio il primo maggio festa dei lavoratori, che gli “invisibili” sono scesi in piazza per far valere “il lavoro, la dignità, i diritti e la sicurezza” della categoria. Pompei ha ospitato oggi i lavoratori del turismo che abbracciano tutta la Costiera Sorrentina, fino ad arrivare ad Amalfi e le isole rappresentate da Francesco Del Deo, Sindaco di Forio e Presidente dell'ANCIM.

"Il nostro successo è essere uniti – dichiara Paolo Gramaglia, chef del ristorante ‘President di Pompei – chiediamo una ripartenza sicura e basata su nuove idee di sicurezza e continuità”. Manifestare nel giorno dei lavoratori, non è stato di certo un caso: “Abbiamo scelto il primo maggio come data simbolo - dichiara Agostino Ingenito, Presidente Regionale Abbac – perché noi del turismo rischiamo di festeggiare una festa del non lavoro a causa dei moltissimi licenziamenti nel nostro ambito. Si rischia di perdere la stagione e questo non deve accadere”.

“Il primo passo è quello di sollecitare le vaccinazioni - dichiara l’Assessore al Turismo di Sorrento, Alfonso Iaccarino, noto chef del ristorante bi-stellato Don Alfonso 1890 - solo così riusciremo a dare sicurezza a noi e ai nostri ospiti”.

Don Alfonso parla di “un paese egoista nei confronti di tutti i lavoratori e di istituzioni che hanno voltato le spalle a chi alimenta realmente l’economia”. “Io mi preoccupo per i miei 50 dipendenti e per i dipendenti di tutte le strutture – dice lo chef stellato – il lavoro ha bisogno di essere maggiormente tutelato dallo Stato”.

Una situazione che fa male a chi ha investito tanto e che adesso si ritrova con una serie di difficoltà non semplici da gestire, che riguardano l’ennesima ripartenza: “Spero che dal 15 maggio possiamo essere operativi a pieno – conclude don Alfonso - Ma su una cosa sono certo, se restiamo uniti riusciremo a portare avanti i nostri traguardi”.