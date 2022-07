A Pompei politica a lutto per la scomparsa dell'ex assessore Amato La Mura. Tra i protagonisti della vita amministrativa della città mariana per decenni, La Mura ha svolto diversi incarichi di governo. Nominato anche assessore all'ambiente della giunta guidata da Claudio D'Alessio. Di provenienza centrista, aveva cominciato a fare politica da giovane e poi aveva aderito al Pd. Negli anni si era anche avvicinato al movimento Popolare Campano che fondò il senatore Pietro Langella. Tanti i pompeiani che in queste ore lo ricordano. Da Firenze al Vesuviano, frode fiscale in criptovalute: arrestati 48 imprenditori Perquisizioni in aziende di abbigliamento e scarpe

Tra i messaggi anche quello del sindaco di Terzigno, Francesco Ranieri che era suo nipote: "Fai buon viaggio zio. Tanto giá so che stai parlando di politica anche lì. La tua Pompei non ti dimenticherà. Resterai per sempre nei nostri cuori".