Arriva Primark al centro commerciale La Cartiera. Svolta nello shopping a Pompei, ma ancora mistero sulla data. Ece Projektmanagement Italia Srl, leader internazionale nella gestione, sviluppo e progettazione di Centri Commerciali e società di gestione del Centro Commerciale La Cartiera, è lieta di annunciare che il fashion retailer internazionale Primark aprirà all'interno della galleria commerciale. L'arrivo di Primark rappresenterà un'importante novità per il centro e per l'intera area di Pompei, ampliando l'offerta commerciale con uno dei marchi più attesi dagli amanti dello shopping.

Con una superficie di vendita di oltre 3.100 metri quadrati, il nuovo store offrirà le ultime tendenze in fatto di moda, bellezza, lifestyle e articoli per la casa, il tutto a prezzi accessibili in perfetto stile Primark. Questa nuova apertura conferma l'impegno del Centro Commerciale La Cartiera nel garantire un'esperienza di shopping sempre più varia e moderna, in linea con le esigenze dei visitatori.

“L'arrivo di Primark è una tappa importante per il nostro Centro Commerciale”, afferma Enrico Cassero, Direttore del Centro Commerciale. “Siamo entusiasti di accogliere un marchio così amato e di offrire ai nostri clienti un'ulteriore opportunità di shopping di qualità. Questa apertura riconferma il Centro Commerciale La Cartiera come punto di riferimento per lo shopping e il tempo libero in Campania”. L'apertura del nuovo punto vendita sarà supportata da eventi speciali dedicati ai visitatori, ricchi di sorprese e promozioni esclusive. Maggiori dettagli saranno comunicati nei prossimi mesi.

Ece Projektmanagement Italia Srl continua a investire nello sviluppo e nell'innovazione del Centro Commerciale La Cartiera, con l'obiettivo di offrire sempre nuove esperienze di shopping e intrattenimento ai suoi visitatori.

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti, seguite i canali ufficiali del Centro Commerciale La Cartiera.