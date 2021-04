“Per noi l’opera è importante e riteniamo di dover procedere, evitando cambiamenti o modifiche che non ci consentirebbero di andare avanti”. Così il sindaco di Pompei, Carmine Lo Sapio ha dichiarato in merito alla prossima partenza del progetto Eav.

Ieri si è tenuta una videoconferenza tra la Regione Campania, i sindaci che saranno coinvolti nel progetto e i comitati cittadini pompeani contrari all’opera così come è, semplici uditori ma “imbavagliati”.

“Doveva essere il momento della verità è stata invece messa in scena una farsa – commentato i comitati - La politica locale pompeiana e quella regionale aveva già deciso: andare avanti speditamente sul progetto così com’è, stuprando il nostro territorio con assurde opere interrate”.

Ma in base a quanto dichiarato dal Primo cittadino, “per Pompei ci sono atti approvati e quindi le scelte su questo progetto sono state già fatte”. I comitati che raggruppano 5000 cittadini di Pompei sono da due anni scesi in campo proponendo un progetto che vada ad evitare la costruzione di sottopassi all’interno della città. Ma niente da fare il progetto partirà a breve e così come è stato pensato da Eav: “Il sindaco Lo Sapio – sottolineano - aveva più e più volte garantito il suo impegno per l’eliminazione di tutti i sottopassi”.

“Ma adesso è noto a tutti – concludono - il nostro sindaco ha mentito, in campagna elettorale, di fronte a comitati cittadini, di fronte ad un consiglio comunale intero. Noi non ci fermiamo, la nostra lotta continua a tutti i livelli”.