Ritorna ancora più prestigioso il Salotto letterario in Pompei fondato da Nicola Ruocco, con un parterre di grandissima qualità per quello che è oggi uno dei più importanti appuntamenti letterari in Italia. Al via la kermesse letteraria “Gli Incontri di Valore”, fondata in Pompei dal manager Nicola Ruocco. Dal 13 aprile fino al termine del mese di luglio, 15 appuntamenti con Ospiti di spessore del mondo della cultura, della politica, della saggistica, dello sport, e della musica: un programma ricco di contenuti ed approfondimenti tematici, caratterizzato

dalla presentazione libri dei rispettivi Ospiti in un esclusivo concetto di talk salotto.

Quello de “Gli Incontri di Valore” è oggi uno straordinario esempio di appuntamento culturale fondato su un concetto di positiva condivisione e riflessione sulle principali tematiche della nostra attualità, tramite il magico strumento di accrescimento e stimolo rappresentato dai libri. Condotto personalmente dal patron Ruocco nel fine scenario dell’Hotel Habita79 che ospita e sostiene l’iniziativa, ogni Incontro è aperto al pubblico e raccoglie una folta partecipazione tra appassionati di lettura, famiglie, professionisti, associazioni ed Istituzioni del territorio.

“La nuova edizione è un qualcosa di sensazionale” commenta il fondatore e direttore della kermesse Nicola Ruocco “Al salotto in Pompei parteciperanno con loro pubblicazioni e libri figure di spicco delle Istituzioni come le Senatrici Stefania Craxi e Giusy Versace, ed il Ministro alla Giustizia Carlo Nordio, ad eccellenze del giornalismo italiano come Stefano Arditti ed Alessandro Barbano. Ancora, registi straordinari come il grande Enrico Vanzina ed il giovane emergente Paolo Cipolletta; la grande emozione di Alessandro Daniele, figlio di Pino Daniele, poi, la bellissima storia dell’oro paraolimpico Antonio Fantin, la riflessione su un caso di lotta contro le mafie di Luana Ilardo; il Colonnello dei Carabinieri Mungivera col suo libro contro la corruzione.

E per concludere una intensa testimonianza della cultura ucraina della giornalista Yaryna Grusha Possamai e la finissima scrittura di Lorenzo Marone col suo ultimo romanzo.

A tutti loro va il mio più sincero ringraziamento per aver accettato l’invito nel prendere parte al celebre salotto dei valori”. Continua Ruocco “Nell’attuale quotidiano, la società è sempre più mutevole, a tratti scivolosa, con un generale sentimento di incertezza ed insicurezza, che rischia di catapultarci in una nuova dimensione collettiva. La soluzione non è semplice, ma certamente la leva della cultura e dei valori - o meglio ancora - la condivisione di cultura e dei valori, è la strada maestra da dover necessariamente percorrere. La visione primaria de “Gli Incontri di Valore” si muove proprio in tale direzione: favorire incontri di grande qualità valoriale, in un salotto informale tra amici, con ospiti e autori di grande prestigio, che ci condividono le loro storie, esperienze, testimonianze, idee, arricchendo il nostro bagaglio personale.”



Nel corso della presentazione ufficiale di ieri, è intervenuta in collegamento la giornalista ed opinionista televisiva Hoara Borselli “Emily Dickinson un giorno disse Per viaggiare lontano, non c’è miglior nave di un libro. E di libri si parla anche quest’anno durante la straordinaria kermesse Gli incontri di Valori, intuizione di Nicola Ruocco. Un viaggio straordinario arrivato alla sua quarta edizione, a conferma di quanto questo appuntamento sia diventato un imperdibile punto di riferimento per presentare i successi letterari dell’anno.” Ed inoltre l’Assessore Regionale al Turismo Regione Campania Felice Casucci “Ogni anno gli eventi promossi da “Gli Incontri di Valore”, giunti ormai alla IV edizione, non smettono di incuriosire in ragione della formula adottata. Promuovere interventi in chiave di “Valore”, manifesta l’intenzione di riflettere sulla distinzione tra funzionalità e senso. Le opportunità che “Gli Incontri di Valore” del fondatore Nicola Ruocco, offrono di ascoltare dal vivo esperienze disposte a condividere il fine ultimo del proprio agire, è un’occasione di qualità che ritiene la cultura letteraria come la cifra stilistica di un umanesimo vivente e servente lo sviluppo territoriale.”



Una peculiarità finale della kermesse è promuovere anche una campagna solidale sul territorio. In questa nuova edizione infatti saranno previste, in collaborazione con Habita79, anche delle “Cene di Valore” con la partecipazione di noti chef stellati che daranno vita a charity dinner per raccolta fondi.

Nel corso della serata di ieri, come “primo momento di valore”, Ruocco assieme alla famiglia Fiore, proprietà dell’Hotel Habita79 hanno inaugurato una bellissima mostra di pittura contemporanea “Life Motion”, dell’artista Maurizio L’Altrella, presentata nell’occasione dal direttore della Ticinese Art Gallery in Milano, Stefano Costantini: 18

straordinarie opere in mostra nelle sale di Habita79 in Pompei.