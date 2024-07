Il programma del concerto diretto dal Maestro Direttore Col. Massimo Martinelli, presentato brillantemente dall'autore e conduttore Rai Gaetano Gaudiero, ha visto in esecuzione i seguenti brani: La Gazza ladra di G. Rossini, Rapsodia Partenopea di E.A. Mario, Casta DIVA di V. Bellini, Canzone Napoletana di P. I. Tchaikovsky, Schindler’s List di J. Williams, Hit The Beat dei Beatles, Napul’è di P. Daniele per chiudere con Inno Nazionale Italiano. (PH Kromatica)

Pompei, tra brani classici e contemporanei il concerto della Banda Musicale dei Carabinieri nell’Anfiteatro. L’Anfiteatro di Pompei ha ospitato un momento di condivisione dei valori della tradizione, dedicato in particolare al territorio e ai suoi cittadini, ma anche ai visitatori di tutto il mondo: la storica Banda Musicale dell’Arma dei Carabinieri si è esibita in concerto con un repertorio variegato: dai brani classici e di musica operistica sino a quelli più contemporanei dei Beatles e di Pino Daniele, ha accompagnato il pubblico in un percorso di musica ed emozioni concluso dal “Canto degli Italiani” di Goffredo Mameli.

L'Anfiteatro di Pompei ha ospitato un momento di condivisione dei valori della tradizione, dedicato in particolare al territorio e ai suoi cittadini, ma anche ai visitatori di tutto il mondo: la storica Banda Musicale dell'Arma dei Carabinieri si è esibita in concerto con un repertorio variegato: dai brani classici e di musica operistica sino a quelli più contemporanei dei Beatles e di Pino Daniele, ha accompagnato il pubblico in un percorso di musica ed emozioni concluso dal "Canto degli Italiani" di Goffredo Mameli.

L’evento a ingresso libero, organizzato e promosso dal Parco archeologico di Pompei e dal Comune con la collaborazione dell’Unità Grande Pompei, diretta dal Gen. B. Giovanni Capasso, ha visto una straordinaria partecipazione di cittadini e turisti che ha permesso di connettere la città antica con quella moderna.

