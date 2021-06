“Il mio sole si è spento. Tommaso ha raggiunto in cielo il suo papà salvatore”. Un manifesto di dolore è apparso in città per ricordare la morte di Tommaso Pirozzi, il giovane che ha perso la vita ieri notte, travolto da un’auto in corsa sull’autostrada A2 del Mediterraneo.

Fissati i funerali che si svolgeranno martedì 15 giugno alle ore 16.00 presso la Parrocchia di San Francesco di Paola a Scafati.

Uno stimato avvocato, che tutti conoscevano e a cui tutti volevano bene. A fine mese avrebbe dovuto affrontare il concorso per entrare nel mondo notarile. Un tragico destino invece l’ha strappato per sempre alla vita. Aveva solo 33 anni.