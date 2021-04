Via la plastica dalle strade di Pompei. Il Forum dei Giovani in collaborazione con l’Associazione Plastic Free Odv Onlus, ha dato il via all’operazione di raccolta della plastica lasciata in giro per la città

“Non si tratta di un evento fine a se stesso – dichiara Federico Santilli, Presidente del Forum dei Giovani di Pompei - ma incentrato in un progetto piú ampio. Nella sede del Forum siamo diventati Plastic Free, abbiamo in passato già partecipato ad eventi simili e in futuro sicuramente ci saranno altri eventi del genere”.

Ieri è iniziata la prima tappa del progetto che ha visto i giovani di Pompei a cui si sono successivamente uniti altri volontari, ripulire via Aldo Moro spesso invasa da vari rifiuti in plastica. Grande la sinergia tra i ragazzi del Forum e l’Associazione Plastic Free Campania, la cui attività sul territorio è da sempre attenta alle tematiche ambientali.

“Lo scopo è quello di liberare la città dalla plastica – dichiara Salvatore Palmieri, referente dell’associazione Plastic Free Odv Onlus - vogliamo riportare l’attenzione sulla buona raccolta di rifiuti dei privati e delle aziende così che il comune di Pompei diventi Plastic Free”.