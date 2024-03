"Dopo il flash mob di novembre in ricordo di Anna Scala - dichiara Ilaria Perrelli, Presidente della Consulta regionale per la condizione della donna - è importante tornare sul territorio e tenere alta l'attenzione. Per questo è molto significativo che stavolta sia la Chiesa a raccogliere il nostro appello, perché, proprio a partire dal monito di Papa Francesco sul diritto alla felicità e sul valore della vita, è possibile rendere sempre più forti modelli di relazioni di coppia basati su progetti di vita condivisi che non umilino e mortifichino nessuno". La cerimonia si terrà giovedì 14 marzo alle 19.00, durante l’incontro pubblico “Plurale Femminile – Voci, Storie, Talenti dell’universo femminile”.

“Ad agosto dello scorso anno, Vico Equense ha pianto Anna Scala, uccisa dal suo ex compagno – ricorda Chicca Cartoncino, Presidente del Comitato Una e centomila – e per questo ringraziamo il giovane parroco Don Mario Cavaliere che ha voluto promuovere questa manifestazione che acquista un evidente significato ancora più importante per tutta la comunità di Vico”.

“Posto Occupato” contro la violenza sulle donne per la prima volta si terrà nei locali di una chiesa, precisamente a Vico Equense, località Bonea, nella sala della biblioteca, organizzata dalla parrocchia di San Giovanni Evangelista, guidata da don Mario Cavaliere, e dall'Associazione Don Pinuzzo, con il sostegno del Comitato Una e centomila e dell’agenzia letteraria Contrappunto House Of Books.

"Dopo il flash mob di novembre in ricordo di Anna Scala - dichiara Ilaria Perrelli, Presidente della Consulta regionale per la condizione della donna - è importante tornare sul territorio e tenere alta l'attenzione. Per questo è molto significativo che stavolta sia la Chiesa a raccogliere il nostro appello, perché, proprio a partire dal monito di Papa Francesco sul diritto alla felicità e sul valore della vita, è possibile rendere sempre più forti modelli di relazioni di coppia basati su progetti di vita condivisi che non umilino e mortifichino nessuno". La cerimonia si terrà giovedì 14 marzo alle 19.00, durante l’incontro pubblico “Plurale Femminile – Voci, Storie, Talenti dell’universo femminile”.

Saranno presenti e interverranno Ilaria Perrelli, presidente della Consulta regionale per condizione della donna, e Ada Ferri - presidente dell'associazione Catena Rosa di Torre Annunziata.

Presenza speciale, quella di Rosanna Iannacone, conosciuta dal grande pubblico della radio e del mondo dello spettacolo come “the Queen”.

L’incontro, che intende valorizzare il talento femminile in tutte le sue declinazioni possibili, gettando luce sulle criticità ma anche sulle conquiste, sulle tragedie e sulle storie di riscatto e successo – personale, professionale e umano, sarà arricchito dalle voci di Cecilia Manganaro, direttrice artistica della Scuola Santa Cecilia, e Anna Manganaro – allieva del conservatorio Martucci di Salerno.