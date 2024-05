Ieri la dott.ssa Angela Falace, in rappresentanza del Centro Me.Di di Castellammare di Stabia, ha avuto il piacere di premiare, nel corso della 26.ima edizione del Premio Capo D'Orlando il Dottor Giovanni Scapagnini, ordinario di Nutrizione clinica al Dipartimento di Medicina dell'Università del Molise, ed ha ricevuto il Premio internazionale 'Capo d'Orlando' per la sezione 'Scienza e Alimenti'.

L'evento di Vico Equense (Napoli) da 26 anni unisce scienza, cultura e promozione del territorio Rappresenta un pubblico riconoscimento a chi opera con grandi risultati nel mondo della ricerca multidisciplinare, nel settore della divulgazione e della promozione della scienza. Di alto profilo scientifico tutti i premiati. Tra questi, per la sezione 'Scientifica' è stato insignito Richard Henderson, Premio Nobel per la Chimica 2017, mentre per quella 'Divulgazione', Paolo Nespoli, astronauta con tre missioni spaziali a bordo dell'International Space Station.

Da diversi anni il Centro Polispecialisto Me.Di. è al fianco del Premio Capo D’Orlando che nel corso delle sue 26 edizioni ha dato lustro e visibilità al nostro territorio e alle sue eccellenze.