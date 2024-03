“In soli due anni siamo riusciti a dare linfa e impulso ad un Premio che valorizza il ruolo di Gragnano come Capitale Mondiale della Pasta. - prosegue il sindaco D’Auria - Questo prestigioso riconoscimento celebra l'eccellenza nella produzione e nella promozione della pasta, un punto di riferimento nel settore alimentare a livello globale. Questo Premio offre un'opportunità unica non solo per celebrare la tradizione e l'artigianalità della Pasta, ma anche per promuovere la cultura enogastronomica del territorio e valorizzare Gragnano e la Campania nel suo complesso.

Il Premio Pasta di Gragnano rappresenta un attrattore turistico di primaria importanza per il nostro territorio e conferma sempre più la sua portata internazionale. Una visione condivisa dalla Regione Campania, che ha scelto nuovamente di puntare su Gragnano, stanziando un contributo da 150mila euro per l’organizzazione del prestigioso Premio Pasta di Gragnano per il 2024. Un segnale di fiducia che ci inorgoglisce e gratifica il lavoro eccellente che svolge la nostra amministrazione comunale”. Così Nello D’Auria, sindaco di Gragnano, nel commentare l’assegnazione di un cospicuo contributo per il Premio Pasta di Gragnano.

La qualità e l'autenticità della pasta prodotta a Gragnano sono da sempre riconosciute a livello internazionale, grazie alle caratteristiche uniche del territorio, al clima favorevole e alla maestria dei produttori locali. Il Premio Pasta Gragnano rappresenta quindi un'occasione preziosa per premiare l'impegno e la dedizione del territorio nel mantenere vive le tradizioni e nell'elevare costantemente gli standard di qualità. Ci tengo pertanto a ringraziare la Regione Campania e il governatore Vincenzo De Luca, - conclude il sindaco D’Auria - che hanno deciso di valorizzare questo importante momento di celebrazione della Pasta di Gragnano Igp, contribuendo a consolidare la sua importanza riconosciuta nel mondo intero”.