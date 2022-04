Questo contenuto è riservato agli utenti premium

Un primo maggio del non lavoro in Campania. Drammatico il quadro consegnato rispetto alla disoccupazione soprattutto in provincia di Napoli. Giovani in fuga da Napoli e la sua provincia. L'allarme sull'emorragia che rischia di rendere sempre meno competitiva la Campania arriva dal rapporto S...

Sei già abbonato? Effettua l'accesso

EFFETTUA L'ACCESSO