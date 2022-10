Grave episodio di razzismo alla Galleria degli Uffizi di Firenze. Protagonista della spiacevole vicenda una professoressa napoletana che ha denunciato l'accaduto con un video-denuncia pubblicato su Tik Tok.

La giovane donna, insegnante di inglese, è stata aggredita verbalmente da un'altra turista. Il fatto si è verificato mentre entrambe erano in fila al bar. La donna prima ha spinto la prof e poi l'ha apostrofata con frasi discriminatorie e razziste solo perchè napoletana.

"Qui fa molto caldo – racconta la prof nel video di due giorni fa – e dopo aver fatto una rampa di scale non sono stata bene. Volevo chiedere dove fosse il bar e ho cercato di fare un passo avanti in fila per avere informazioni. Una ragazza mi ha dato una spallata pensando che volessi superarla. "Siete napoletani, al Nord non dovete venire" ha detto a quel punto".

"Non avrei dovuto, ma è stato puro istinto - continua la prof - Lei si è avvicinata ulteriormente a me e mi ha detto che i napoletani non dovrebbero andare al Nord. "Siete maleducati" ha continuato. In questo momento mi tremano le mani, forse avrei dovuto reagire diversamente ma non ci riesco perché questo è puro razzismo. Non sono riuscita a lasciar perdere".

Pronta la risposta del personale degli Uffizi che ha pubblicato un messaggio in sostegno della giovane napoletana. "La prossima volta che vieni segnala qualsiasi problema al nostro personale in sala. Molte persone che lavorano qui, tra l'altro, sono campane".