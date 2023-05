POC Campania 2014-2020. Finanziamento a fondo perduto per la selezione di proposte progettuali volte alla realizzazione di percorsi turistici di tipo culturale, naturalistico ed enogastronomico.

La Direzione Generale per le Politiche culturali e il turismo ha approvato l’Avviso pubblico “Programma unitario di Percorsi turistici di tipo culturale, naturalistico, ed enogastronomico di portata nazionale e internazionale - periodo di svolgimento giugno 2023 – maggio 2024” e, contestualmente, ha definito una nuova procedura telematica per acquisire la richiesta di finanziamento, a valere sulle risorse del POC Campania 2014-2020, da parte dei Comuni della Campania non Capoluogo di Provincia che intendono presentare proposte progettuali in forma di partenariato tra non meno di 6 Comuni, secondo le indicazioni contenute nella relativa pagina descrittiva denominata “Richiesta finanziamento da parte dei Comuni per i percorsi turistici”, raggiungibile attraverso il link diretto: Servizi Digitali.

La domanda, con la relativa documentazione, pena irricevibilità, dovrà essere presentata accedendo al servizio digitale cliccando il tasto “Accedi”, attivo dalle ore 0.00 del 30 maggio 2023 alle ore 23.59 del 12 giugno 2023, accessibile esclusivamente da parte del rappresentante legale del Comune capofila, o suo delegato, tramite identità digitale (SPID/CIE/CNS) presente nella medesima pagina di cui al suddetto link.

La nuova procedura è stata definita in collaborazione con l’Ufficio Speciale per la Crescita e la Transizione digitale e rientra nella strategia di trasformazione digitale di Regione Campania che prevede la progressiva digitalizzazione di tutti i processi e procedimenti amministrativi e la loro evoluzione in servizi accessibili on line e disponibili sul Catalogo dei Servizi Digitali