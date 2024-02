"È appena terminato l'incontro col Prefetto di Napoli sulla questione della chiusura del pronto soccorso dell'ospedale S.Anna e Maria S.S della Neve di Boscotrecase noi non arretreremo di un millimetro, giacché come ho testualmente riferito all'esponente del Viminale sta per scoppiare una bomba sociale. Abbiamo esplicitamente chiesto all'esponente governativo di intercedere per farsi garante dell'apertura di un tavolo presso la Regione Campania, con l'obiettivo di riaprire quanto prima il pronto soccorso del presidio sanitario". Lo scrive in una nota Orfeo Mazzella, capogruppo del Movimento 5 Stelle in Commissione Affari Sociali al Senato.

Cittadini, comitati e forze politiche dal Prefetto di Napoli, Michele Di Bari, per chiedere la riapertura del pronto soccorso di Boscotrecase. Ad un mese dal moto di protesta innescatosi dopo la morte di una neonata di tre mesi continua la battaglia delle comunità vesuviane. Prossimo obiettivo aprire un tavolo in Regione per rivendicare il diritto alla salute. Summit fissato al 7 febbraio.

"Il Prefetto di Napoli - prosegue Mazzella - ha attentamente ascoltato le ragioni mie e dei rappresentanti dei comitati, con me presenti, garantendo il massimo supporto nel perimetro delle sue funzioni sollecitando tutti gli organi istituzionali competenti. L'auspicio è che si passi quanto prima dalle parole ai fatti: ovviamente la nostra battaglia non cesserà fin quando il pronto soccorso non riaprirà".