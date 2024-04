Il professore Corrado Cuccurullo, candidato a sindaco del centrosinistra, incontrerà i rappresentanti del movimento 'Cavite Accise a Salute'. Sabato 13 aprile, alle 10.30, lex presidente della Soresa raggiungerà il presidio permanente allestito all'ingresso dell'ospedale Sant'Anna.

Il movimento, noto per le sue iniziative di protesta per la riapertura del pronto soccorso, presenterà una richiesta al difensore civico della Regione Campania nei prossimi giorni. Richiesta sostenuta da cittadini e associazioni che appoggiano la causa. Ad oggi sono circa 15.000 le firme raccolte in questi mesi di lotta. Cuccurullo, nei giorni scorsi, aveva già manifestato l'intenzione di supportare la protesta di comitati e cittadini. “Si tratta di una struttura meglio posizionata dal punto di vista logistico tra Salerno e Napoli e potrebbe ospitare un eccellente Trauma Center - dichiara il professore - il nostro comprensorio riceve milioni di visitatori tra l’area archeologica e il Parco Nazionale del Vesuvio e per i rating turistici internazionali è necessario garantire una struttura ospedaliera adeguata”.

Fissato l'incontro tra il candidato del centrosinistra e i rappresentanti del movimento. "Stiamo cercando il supporto dei politici e dei sindaci del comprensorio e prevediamo di incontrare i candidati delle prossime elezioni comunali che si terranno a Torre Annunziata - si legge nella nota diffusa dal movimento - Il primo appuntamento si terrà sabato 13 aprile presso il presidio permanente del movimento “Ce Avite Accise A Salute”, situato all’ingresso dell’ospedale di Boscotrecase. I rappresentanti del movimento incontreranno il Professore Corrado Cuccurullo, candidato per la coalizione del centrosinistra".