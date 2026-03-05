"Nessuna data, vi direi una bugia". In occasione dell’iniziativa promossa dall’associazione ANMIC per il lancio del progetto S.O.S. Disabile, è stato affrontato anche il tema della riapertura del pronto soccorso dell’ospedale di Boscotrecase. Il direttore generale dell’ASL Napoli 3 Sud, Giuseppe Russo, ha parlato con schiettezza, affermando: "Quando riapre? Non vi dico la data. Ad oggi vi direi delle bugie. Quando avrò la contezza che siamo nelle condizioni di riaprire, lo faremo, dovrebbe essere nel periodo medio breve. È importante che ognuno di noi lasci il segno. Stiamo lavorando senza sosta, ma ribadisco che siamo costretti a fare i conti con problematiche legate alla carenza di personale".

Russo ha illustrato i progetti in corso sul territorio, ricordando che Torre Annunziata è tra le sedi previste per la realizzazione di una Casa di Comunità e di un Ospedale di Comunità. Per quanto riguarda il presidio di Boscotrecase, sono stati avviati cinque interventi di chirurgia robotica. Ha inoltre sottolineato l’importanza di migliorare il collegamento tra l’autostrada e il pronto soccorso, considerandolo un passaggio strategico per l’accessibilità del presidio.

Il sindaco di Torre Annunziata, Corrado Cuccurullo, ha evidenziato gli investimenti in corso e la collaborazione con l’ASL Napoli 3 Sud. Ha spiegato di aver visitato gli ospedali di Boscotrecase e Torre Annunziata, sottolineando come le strutture siano oggi dotate di macchinari moderni e tecnologie avanzate. Ha ricordato che i lavori del nuovo pronto soccorso, definito il più grande della Campania, sono ormai prossimi alla conclusione e ha ritenuto possibile, in prospettiva, la realizzazione di un eliporto che renderebbe il presidio uno dei più importanti della regione.