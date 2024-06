Si dice disposto a protestare per primo. Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ribadisce l'allarme in merito al personale nei pronto soccorso degli ospedali della Regione, "stiamo perdendo tempo ma dipende dal Governo". "Se vogliamo andare a protestare al ministero della Salute siamo alla testa dei cortei, altrimenti nessuna demagogia", ha puntualizzato in merito a "proteste di qualche parlamentare che prima ha votato l'autonomia differenziata e poi viene a chiedere conto a noi".

In questi giorni anche sei sindaci del vesuviano, a partire dal sindaco di Boscotrecase Carotenuto, hanno chiesto un incontro a Regione e Asl Na3 per chiedere di riaprire il pronto soccorso dell'ospedale di Boscotrecase, scelta esclusa in passato da De Luca dopo le proteste di movimenti e comitati perchè "non ci sono medici e infermieri per tenere aperti quelli che abbiamo in funzione" ha detto il governatore. Tra i firmatari della richiesta di incontro anche i neoletti sindacoi di Torre Annunziata e San Giuseppe, Cuccurullo e Sepe.

Di questi giorni l'allarme sull'emergenza infermieri anche nel pronto soccorso di Castellammare, che cura i pazienti dell'area stabiese e vesuviana, lanciato dal sindacato Fials.