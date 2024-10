Due giovani campioni della Boxe Vesuviana sugli scudi. Si tratta di Davide De Martino (fratello di Stefano De Martino) nella caterogia dei 75 kg e Alessandro Casillo in quella dei 90 kg.

I due si sono messi in evidenza nella Coppa Italia Gym Boxe svoltasi a Cattolica in Emilia Romagna. Hanno gareggiato per la Squadra Regionale in quanto Campioni Regionali e finalisti al Campionato Italiano dello scorso luglio svoltosi a Fermo nelle Marche. Per Alessandro e Davide malgrado le 2 nette vittorie riportate nella kermesse non salgono sul gradino più alto del podio per i risultati della propria squadra.