Michele, che gareggerà per il Gruppo Sportivo delle Fiamme Azzurre, al telefono si è mostrato carico e determinato nell’imminenza della partenza per la Lombardia: “Ho fatto una preparazione dura curata nei minimi particolari, insieme al mio coach Clemente Russo delle Fiamme Azzurre, quindi partecipo per ben figurare oltre che vincere per riprovare a potermi qualificare alle prossime Olimpiadi che rimane il mio sogno dopo che ho disputato due Tornei quest’anno che, per diversi motivi sono andati male forse anche per la mia non maturità a livello di Competizioni Mondiali. A Segrate voglio ripartire con il piede giusto, ho fatto ancora una volta la promessa che porterò e metterò la medaglia al collo del Maestro Lucio e festeggiare con i miei compagni della Boxe Vesuviana”.

Dopo che nelle fasce giovanili è salito 3 volte sul podio Europeo con una medaglia d’oro una di bronzo e una d’argento, oltre a un podio Mondiale con una medaglia di bronzo oltre a 3 Campionati Italiani vinti tra gli Junior, Youth e under 22, con umiltà e perseveranza si rimette in gioco per l’obiettivo Olimpico.

Il talento Torrese Michele Baldassi riparte dai Campionati Italiani, in programma a Seregno dal 3 all’8 dicembre, per il sogno Olimpico di Los Angeles 2028.

Dopo che nelle fasce giovanili è salito 3 volte sul podio Europeo con una medaglia d'oro una di bronzo e una d'argento, oltre a un podio Mondiale con una medaglia di bronzo oltre a 3 Campionati Italiani vinti tra gli Junior, Youth e under 22, con umiltà e perseveranza si rimette in gioco per l'obiettivo Olimpico.

