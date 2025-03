Ogni giocatore lo sa bene: il mondo del gioco d'azzardo si circonda spesso di aloni di mistero e di superstizione che niente hanno a che vedere con la razionalità e la matematica.

Insomma, se da una parte è vero che a governare ogni mano di poker o giro di slot sono spesso le combinazioni o la casualità, è anche vero che rituali personali e credenze irrazionali influenzano le azioni dei giocatori.



E così, molti giocatori – quando decidono di prepararsi a sfidare la sorte – non solo consultano recensioni di piattaforme affidabili come quelle presenti su https://fezbet.org/, o predispongono un piano di money management, ma scelgono anche quali pratiche scaramantiche seguire, nell’illusione che possa portar loro fortuna.

Perché molti giocatori sono superstiziosi

Fin da questa prima parte del nostro approfondimento è lecito domandarsi perché moltissimi giocatori siano superstiziosi.



Per fornire un riscontro si potrebbe iniziare a ricordare che la mente umana cerca in modo naturale e istintivo dei modelli e delle connessioni, anche dove non esistono. Nel contesto del gioco d'azzardo, dove l’incertezza e la casualità sono sovrane, la tendenza si amplifica.



Per gli psicologi il fenomeno è chiamato illusione di controllo, ed è esattamente ciò che sembra: la convinzione che i nostri comportamenti possano influenzare eventi completamente casuali. A proposito, quali sono quelli più curiosi?

I rituali del poker

Cominciamo dal poker, uno dei giochi in cui la fortuna si mescola in maniera molto forte con l'abilità del protagonista. Anche per questo, forse, le superstizioni assumono forme particolarmente elaborate.

Per esempio, è noto che alcuni giocatori professionisti ritengano che porti sfortuna toccare le fiches con la mano sinistra, convinti che questo possa "contaminare" la sorte. Altri giocatori invece preferiscono mantenere impilate le fiches in torri con un preciso ordine, evidentemente considerato propizio.

La superstizione alle slot

Anche il mondo delle slot machine non è certo immune alle superstizioni e, anzi, è lecito affermare che sia forse quello più permeato di credenze irrazionali.

Non mancano gli esempi. È comune vedere giocatori che accarezzano lo schermo prima di premere il pulsante. O, ancora, che sussurrano parole di incoraggiamento alla macchina come se fosse un'entità senziente.



Altri giocatori sono invece convinti che una macchina diventi "calda" o "fredda" a seconda del tempo trascorso dall'ultima vincita significativa. In realtà, però, i generatori di numeri casuali rendono ogni giro completamente indipendente dal precedente!

Il ruolo dei giorni e delle ore

Se quelle di cui sopra sono delle superstizioni che riguardano specifiche discipline ludiche, ci sono altri accorgimenti che sembrano invece riguardare la generalità dei giochi. Una di queste è il fatto che molti giocatori sono convinti che certi orari o giorni della settimana siano più propizi per il gioco.



Alcuni, per esempio, si rifiutano di giocare di martedì o venerdì 13, mentre altri considerano la luna piena un presagio positivo. La scelta del posto a sedere nel casinò è un’altra questione dibattuta: il superstizioso può arrivare ad abbandonare un tavolo vincente se costretto a cambiare posizione.

Abitudini dure a morire!

Nonostante l'avvento del gioco online e l'accesso a informazioni dettagliate sulle probabilità reali, le superstizioni sembrano essere tutt’altro che in crisi. Ma perché?



Anche in questo caso, non possiamo che riferirci alla sfera psicologica. E, forse, una spiegazione ce la dà il fatto che, in un mondo dove il caso può in un istante trasformare la vita, il conforto di un rituale personale offra un'illusione di stabilità che neanche la statistica più rigorosa può evidentemente fornire...