"Cerchiamo di fare quello che è nelle nostre possibilità, partiamo dalla scuola per cambiare il mondo". Così il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca commenta il rinnovo del progetto Scuola Viva per il prossimo quadriennio con 100 milioni investiti dalla Regione, "per tenere aperte 500 scuole anche di pomeriggio e di sera, per consentire alle ragazze e ai ragazzi di fare stage formativi, laboratori teatrali e musicali, di ceramica. Li teniamo impegnati ma soprattutto trasmettiamo valori positivi". Sfregiata dall'acido su Facebook: “Invidia e bugie” Questo l'ultimo messaggio prima dell'aggressione di domenica notte a Napoli

De Luca inquadra l'iniziativa alla luce dell'escalation di notizie di violenza giovanile a Napoli: "Abbiamo notizie di cronaca che ci arrivano ormai quotidianamente che sono drammatiche, come la notizia di ieri dell'acido gettato su due ragazze in strada. Credo che questo da parte nostra sia il contributo maggiore che possiamo dare per contrastare il dilagare anche della violenza nel mondo giovanile". De Luca ha sottolineato: "Il nostro rapporto con la scuola passa anche per il rispetto per insegnanti e direttori. In Italia è scomparsa l'autorità, è difficile avere rapporti nelle scuole e con le famiglie. A volte succede che un richiamo a una ragazza per un abbigliamento inappropriato diventi uno scandalo. Ricordo che ci sono Paesi nel mondo in cui si va a scuola in divisa, come in Gran Bretagna, oltre che Giappone e Corea. Da quelle parti ci si presenta a scuola rispettando la dignità".