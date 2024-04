Secondo il report diffuso dell'ufficio scolastico regionale della Campania, gli studenti assenteisti a Torre Annunziata sono aumentati del 400% in un solo anno. Nelle scuole primarie un gran numero di alunni non raggiunge nemmeno un quarto delle presenze previste.

Dice il candidato a sindaco del centrosinistra, Corrado Cuccurullo: "La dispersione scolastica è la palude nella quale affoga il nostro futuro. Bisogna operare per invertire la tendenza con risposte decise e immediate attraverso i servizi sociali. L'inclusione e la partecipazione sociale sono pilastri del nostro programma elettorale. La scuola, in particolare, ha una rilevanza strategica nel tessuto sociale. Puntiamo alla sua valorizzazione con una risposta adeguata per dimensione ed efficacia".