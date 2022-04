Più di 150 mila famiglie nel napoletano vivono con il reddito di cittadinanza. In provincia di Napoli si spende per il Reddito e la Pensione di cittadinanza quasi quanto nell'intero Nord: emerge dall'Osservatorio Inps sul Rdc secondo il quale a marzo si è speso per il beneficio contro la povertà 105,3 milioni nella provincia di Napoli e 107,7 nell'intero Nord del Paese. Campania capitale del Reddito di Cittadinanza: superato tutto il nord Italia Nella sola provincia di Napoli sono 160mila le famiglie che lo percepiscono

Nella provincia di Napoli a marzo potevano contare sul beneficio oltre 166mila famiglie per 446mila beneficiari nel complesso a fronte delle 221mila famiglie per 432mila beneficiari nell'intero Nord. Per le famiglie di Napoli l'importo medio è stato a marzo di 631,88 euro mentre nel Nord la media dell'assegno è di 486 euro.