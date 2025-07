"Preoccupato per il futuro della Regione? Lo devono essere i cittadini campani. Bisogna proporre persone adeguate e combattere l'opportunismo di quelli che si nascondono dietro De Luca". Così il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha risposto a Castel Volturno (Caserta) ad una domanda dei cronisti sulla scelta delle candidature in vista delle elezioni Regionali. De Luca è intervenuto alla clinica Pineta Grande all'evento "Pineta Grande Hospital: una storia di eccellenza italiana". "Noi - ha aggiunto De Luca - faremo il nostro lavoro fino in fondo. Non devo decidere io, decideranno le forze politiche. Io posso dire quello che penso, poi tutti si devono assumere le responsabilità".