Sono otto i candidati “impresentabili” alle prossime elezioni regionali in Campania e Puglia, secondo quanto emerso dalle verifiche della Commissione parlamentare antimafia sulle possibili violazioni del codice di autoregolamentazione. Nessun caso, invece, è stato segnalato in Veneto.

In Campania, risultano quattro candidati non conformi al codice: tre nelle liste a sostegno del centrodestra, che appoggiano Edmondo Cirielli nella corsa alla presidenza, e uno nella coalizione del campo largo guidata da Roberto Fico.

I candidati segnalati sono: sono Maria Grazia Di Scala per Casa Riformista (con Fico), mentre con Cirielli sono Davide Cesarini - Dc Rotondi, Luigi Pergamo lista Pensionati-Consumatori e Pierpaolo Capri lista Udc

In Puglia, invece, gli “impresentabili” sono tre nelle liste di Forza Italia, a sostegno del candidato presidente Luigi Lobuono, e uno nella lista Alleanza Civica per la Puglia.

La Commissione ha inoltre individuato altri nominativi “impresentabili” nelle liste per le amministrative in alcuni Comuni sciolti per infiltrazioni mafiose: Caivano e Monteforte Irpino in Campania, Acquaro e Capistrano in Calabria.