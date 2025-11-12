Regionali. L'antimafia segnala quattro candidati "impresentabili", tre nelle liste di Cirielli, uno con Fico.
La Commissione ha inoltre individuato altri nominativi “impresentabili” nelle liste per le amministrative in alcuni Comuni sciolti per infiltrazioni mafiose:
12-11-2025 | di Redazione
VERSIONE ACCESSIBILE DELL'ARTICOLO
Sono otto i candidati “impresentabili” alle prossime elezioni regionali in Campania e Puglia, secondo quanto emerso dalle verifiche della Commissione parlamentare antimafia sulle possibili violazioni del codice di autoregolamentazione. Nessun caso, invece, è stato segnalato in Veneto.
In Campania, risultano quattro candidati non conformi al codice: tre nelle liste a sostegno del centrodestra, che appoggiano Edmondo Cirielli nella corsa alla presidenza, e uno nella coalizione del campo largo guidata da Roberto Fico.
Campania, stretta su Fico e resta il nodo del congresso Pd
Nel centrodestra vertice a fine agosto
I candidati segnalati sono: sono Maria Grazia Di Scala per Casa Riformista (con Fico), mentre con Cirielli sono Davide Cesarini - Dc Rotondi, Luigi Pergamo lista Pensionati-Consumatori e Pierpaolo Capri lista Udc
In Puglia, invece, gli “impresentabili” sono tre nelle liste di Forza Italia, a sostegno del candidato presidente Luigi Lobuono, e uno nella lista Alleanza Civica per la Puglia.
La Commissione ha inoltre individuato altri nominativi “impresentabili” nelle liste per le amministrative in alcuni Comuni sciolti per infiltrazioni mafiose: Caivano e Monteforte Irpino in Campania, Acquaro e Capistrano in Calabria.
Sondaggio
Risultati
Puoi ricevere le notizie de loStrillone.tv direttamente su Whats App. Memorizza il numero 334.919.32.78 e inviaci il messaggio "OK Notizie"