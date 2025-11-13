Regionali, Maria Rosaria Boccia ci ripensa: 'Riparto per la mia terra'
Torna in campo dopo il ritiro dalla corsa per la Campania
13-11-2025 | di Redazione
Maria Rosaria Boccia ci ripensa e torna in campo. Lo scorso 5 novembre, annunciando di aver ricevuto un secondo avviso di garanzia per la vicenda Sangiuliano aveva comunicato il suo ritiro dalla corsa a consigliere regionale della Campania nello schieramento guidato dal sindaco di Terni, Bandecchi.
"Ci sono momenti in cui la vita impone una pausa, e altri in cui, con coraggio e amore, si sceglie di riprendere il cammino. Oggi - annuncia - torno a farlo, con la stessa passione di sempre e con una nuova consapevolezza: quella di chi ha attraversato la tempesta e ha deciso di trasformarla in forza".
"Ringrazio di cuore Stefano Bandecchi, che con rispetto e fiducia ha condiviso ogni mia scelta, sostenendomi senza mai impormi nulla. La sua vicinanza e la forza delle tante persone che mi hanno mostrato affetto sincero mi hanno spinta a rimettermi in gioco. Riparto per la mia terra, con la determinazione di contribuire a costruire una regione che offra opportunità, dignità e benessere a tutti. Perché la vera libertà è non smettere mai di credere nel cambiamento", spiega la Boccia. Domani alle 14:30, a Castellammare di Stabia, presso il Gran Caffè Napoli, terrà una conferenza stampa insieme a Stefano Bandecchi. "È tempo di ricominciare, insieme", conclude.
