Regionali, Maria Rosaria Boccia contro Sangiuliano: sfida alle urne
L'imprenditrice candidata con Bandecchi Presidente: ecco la lista
25-10-2025 | di Redazione
Maria Rosaria Boccia si candida alle regionali. Sfiderà alle urne l'ex ministro Gennaro Sangiuliano. L'imprenditrice di Pompei è uno dei nomi della lista Dimensione Bandecchi a sostegno della candidatura a governatore della Campania di Stefano Bandecchi. Ecco i nomi.
Ambrosino Anna
Marziani Salvatore
Altamura Viviana
Annunziata Elisa
Attanasio Giulio
Boccia Maria Rosaria
Caccavale Maurizio
Canciello Girolamo
Ciarfa Giuseppina Laura
Cimino Antonio
Coppola Catello
De Rosa Luigina
Di Paolo Giovanni
Di Prisco Francesco
Errico Pasquale
Ferrara Francesco
Giullini Annamaria
Guida Vincenzo
Lopes Luisa
Mauro Giovanni
Mistretta Mariagrazia Detta Grazia
Moccia Pellegrino
Riccio Fabio
Rogazzo Massimo Pietro
Selvaggio Antonio
Sica Marco
Spera Felice
