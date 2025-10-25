Elezioni regionali, si scaldano i motori. Il Pd ha depositato negli uffici del Tribunale di Napoli la lista per le elezioni regionali in Campania. A consegnarla, il segretario provinciale Giuseppe Annunziata. In corsa anche l'ex sindaco di San Giorgio a Cremano, Giorgio Zinno e i consiglieri regionali uscenti Bruna Fiola, Loredana Raia e Massimiliano Manfredi.

  • Amirante Francesca
  • Amato Vincenza Detta Enza
  • Bava Sabrina
  • Borrelli Antonio
  • Brasiello Anna
  • Cavallo Claudia
  • Cerciello Vincenzo
  • Ciaramella Maria Antonietta Detta Antonella
  • Cortese Salvatore
  • Cristiano Antonio
  • Esposito Pasquale
  • Fiola Carmela Detta Bruna
  • Fortunio Concetta
  • Iacobelli Angela
  • Liberti Antonio Detto Tonino
  • Madonna Salvatore .
  • Manfredi Massimiliano
  • Marciano Antonio
  • Mautone Elena
  • Milo Regina
  • Musella Anna
  • Noviello Concetta
  • Passariello Mariarosaria
  • Raia Loredana
  • Savanelli Francesco
  • Zanfardino Francesco Detto Zanfa
  • Zinno Giorgio

