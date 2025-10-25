Regionali, si scaldano il motori: ecco la lista del PD. Tutti i nomi
In corsa i consiglieri uscenti Raia, Fiola e Manfredi
25-10-2025 | di Redazione
Elezioni regionali, si scaldano i motori. Il Pd ha depositato negli uffici del Tribunale di Napoli la lista per le elezioni regionali in Campania. A consegnarla, il segretario provinciale Giuseppe Annunziata. In corsa anche l'ex sindaco di San Giorgio a Cremano, Giorgio Zinno e i consiglieri regionali uscenti Bruna Fiola, Loredana Raia e Massimiliano Manfredi.
- Amirante Francesca
- Amato Vincenza Detta Enza
- Bava Sabrina
- Borrelli Antonio
- Brasiello Anna
- Cavallo Claudia
- Cerciello Vincenzo
- Ciaramella Maria Antonietta Detta Antonella
- Cortese Salvatore
- Cristiano Antonio
- Esposito Pasquale
- Fiola Carmela Detta Bruna
- Fortunio Concetta
- Iacobelli Angela
- Liberti Antonio Detto Tonino
- Madonna Salvatore .
- Manfredi Massimiliano
- Marciano Antonio
- Mautone Elena
- Milo Regina
- Musella Anna
- Noviello Concetta
- Passariello Mariarosaria
- Raia Loredana
- Savanelli Francesco
- Zanfardino Francesco Detto Zanfa
- Zinno Giorgio
