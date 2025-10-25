Elezioni regionali, si scaldano i motori. Il Pd ha depositato negli uffici del Tribunale di Napoli la lista per le elezioni regionali in Campania. A consegnarla, il segretario provinciale Giuseppe Annunziata. In corsa anche l'ex sindaco di San Giorgio a Cremano, Giorgio Zinno e i consiglieri regionali uscenti Bruna Fiola, Loredana Raia e Massimiliano Manfredi.

Amirante Francesca

Amato Vincenza Detta Enza

Bava Sabrina

Borrelli Antonio

Brasiello Anna

Cavallo Claudia

Cerciello Vincenzo

Ciaramella Maria Antonietta Detta Antonella

Cortese Salvatore

Cristiano Antonio

Esposito Pasquale

Fiola Carmela Detta Bruna

Fortunio Concetta

Iacobelli Angela

Liberti Antonio Detto Tonino

Madonna Salvatore .

Manfredi Massimiliano

Marciano Antonio

Mautone Elena

Milo Regina

Musella Anna

Noviello Concetta

Passariello Mariarosaria

Raia Loredana

Savanelli Francesco

Zanfardino Francesco Detto Zanfa

Zinno Giorgio