“Non ci accontentiamo, servono azioni concrete per la riapertura del pronto soccorso dell’ospedale di Boscotrecase”. I movimenti vesuviani per la salute pubblica, il comitato Pro Sant'Anna e Madonna SS. Della Neve, il Movimento Beni Comuni e il Movimento vesuviano No Autonomia Differenziata hanno accolto con moderata soddisfazione la lettera di intenti dei sindaci vesuviani per garantire un presidio sanitario in un’area particolarmente delicata come quella vesuviana.

Dopo l'incontro tra i sindaci di Boscotrecase, Torre Annunziata, Pompei, Boscoreale, Trecase, Terzigno e San Giuseppe Vesuviano emerge un cauto ottimismo sulla “volontà mostrata da parte dei sindaci dell’area vesuviana di voler risolvere la questione relativa alla riapertura del Pronto Soccorso. L’incontro – prosegue il Movimento - anche se non ha partorito azioni risolutive, ha messo in evidenza la volontà della politica di riappropriarsi di un tema troppo spesso lasciato ai meri computi contabili e numerici: la salute pubblica. La rete sanitaria locale ha bisogno di investimenti, idee e azioni per invertire la rotta che ha portato al disastro attuale. Siamo felici che la politica locale stia cercando di togliere dalle mani dei freddi burocrati un tema tanto importante, cominciando una lotta per i diritti dei cittadini che vedrà in prima linea l’area vesuviana, pronta a ribellarsi alla scelta scellerata dell’Autonomia Differenziata, che ridurrà ancora maggiormente la qualità dei servizi pubblici nel Sud dell’Italia e, fra questi, la qualità della Sanità pubblica”.

L’auspicio che è questo sia solo il primo passo dei sindaci verso la lotta per la riapertura del pronto soccorso e, in maniera più ampia, “nella lotta a una politica liberista e capitalista che vuole dividere l’Italia, strappando al popolo meridionale tutti i diritti sanciti dalla nostra Costituzione. Consapevoli che questo sia solo l'inizio della risoluzione del problema Pronto Soccorso ma non ci accontentiamo e siamo pronti a sostenere i nostri amministratori locali nelle azioni che ritengono necessarie per ottenere una sanità pubblica equa e di qualità".