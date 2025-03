Le manifestazioni per la riapertura del Pronto Soccorso dell'ospedale di Boscotrecase non si fermano. Il Nucleo Operativo ha infatti annunciato un nuovo corteo di protesta per giovedì 27 marzo, con l'obiettivo di sensibilizzare le istituzioni sanitarie, regionali e comunali, sulla necessità di ripristinare il servizio sanitario essenziale per la comunità vesuviana.

La partenza è fissata alle ore 10:00, con un pullman da 50 posti messo a disposizione gratuitamente per favorire la partecipazione di tutti coloro che desiderano unirsi alla causa. I manifestanti si dirigeranno verso Palazzo Santa Lucia, sede della Regione Campania a Napoli, per chiedere a gran voce un intervento concreto delle istituzioni.

Nei prossimi giorni, il gruppo promotore intensificherà l'attività di sensibilizzazione: nelle domeniche antecedenti il corteo, alcuni esponenti saranno presenti in diversi punti della città per raccogliere adesioni e coinvolgere un numero sempre maggiore di cittadini.

"Chiediamo il supporto delle istituzioni regionali e comunali per la riapertura del Pronto Soccorso di Boscotrecase", hanno dichiarato i rappresentanti del Nucleo Operativo, ribadendo l'urgenza di una soluzione per garantire un servizio sanitario adeguato alla popolazione.

L'iniziativa punta a mantenere alta l'attenzione sulla questione e a ottenere risposte concrete dalle autorità competenti. La battaglia per la riapertura del Pronto Soccorso di Boscotrecase continua con determinazione e spirito di partecipazione civile.