"Insisteremo anche per ridurre il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti, che rappresenta ancora oggi una criticità . Sarà necessario implementare una politica di comunicazione e sensibilizzazione rispetto alle tematiche ambientali. Istituiremo le giornate "green" con la comunità e le scuole del territorio per sensibilizzare e rendere i cittadini attori e responsabili del decoro urbano di Boscoreale e allo stesso tempo educare le giovani generazioni a rispettare l'ambiente e gli arredi urbani, solo in questo modo potremmo raggiungere i risultati che ci siamo prefissi" - conclude il candidato sindaco.

" La difesa dell’ambiente rappresenta uno dei punti strategici della nostra politica , tesa alla salvaguardia del territorio. Più differenzi meno paghi, questo lo spirito che animerà il nostro operato, i cittadini dovranno essere protagonisti della rinascita ambientale di Boscoreale. Per fare questo dobbiamo insistere sul miglioramento del sistema di raccolta dei rifiuti, individuando metodologie complementari e integrative al fine di ottimizzare e rendere più pulito tutto il territorio comunale. Avvieremo la raccolta degli oli esausti e doteremo tutte le unità abitative che hanno un giardino di pertinenza di apposite compostiere, in grado di trasformare i rifiuti organici in humus utilizzabile come fertilizzante" - continua Di Lauro.

"Il risanamento economico di Ambiente Reale, durato cinque anni, è solo uno specchietto per le allodole, i dati sulla raccolta differenziata, certificati da Legambiente, parlano chiaro: a Boscoreale dal 2017 al 2022 la percentuale di differenziata è passata dal 54,5 al 55,5; questo dimostra la stagnazione di un sistema, l'incapacità di porre rimedi o trovare nuove strategie. In connessione significa lavorare quotidianamente per raggiungere almeno la soglia del 65% e una produzione di rifiuto secco pro-capite annuo inferiore ai 75 kg. Dati che ci permetterebbero di diventare comune Rifiuti Free" - è quanto dichiara Pasquale Di Lauro, candidato sindaco di Boscoreale .

"Il risanamento economico di Ambiente Reale, durato cinque anni, è solo uno specchietto per le allodole, i dati sulla raccolta differenziata, certificati da Legambiente, parlano chiaro: a Boscoreale dal 2017 al 2022 la percentuale di differenziata è passata dal 54,5 al 55,5; questo dimostra la stagnazione di un sistema, l'incapacità di porre rimedi o trovare nuove strategie. In connessione significa lavorare quotidianamente per raggiungere almeno la soglia del 65% e una produzione di rifiuto secco pro-capite annuo inferiore ai 75 kg. Dati che ci permetterebbero di diventare comune Rifiuti Free" - è quanto dichiara Pasquale Di Lauro, candidato sindaco di Boscoreale.

"La difesa dell’ambiente rappresenta uno dei punti strategici della nostra politica, tesa alla salvaguardia del territorio. Più differenzi meno paghi, questo lo spirito che animerà il nostro operato, i cittadini dovranno essere protagonisti della rinascita ambientale di Boscoreale. Per fare questo dobbiamo insistere sul miglioramento del sistema di raccolta dei rifiuti, individuando metodologie complementari e integrative al fine di ottimizzare e rendere più pulito tutto il territorio comunale. Avvieremo la raccolta degli oli esausti e doteremo tutte le unità abitative che hanno un giardino di pertinenza di apposite compostiere, in grado di trasformare i rifiuti organici in humus utilizzabile come fertilizzante" - continua Di Lauro. Boscoreale. Programma elettorale in braile, la scelta di un candidato al consiglio Luigi De Martino che sostiene Di Lauro: "Sensibilizziamo i non vendenti a conoscere i nostri obiettivi politici"



"Insisteremo anche per ridurre il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti, che rappresenta ancora oggi una criticità . Sarà necessario implementare una politica di comunicazione e sensibilizzazione rispetto alle tematiche ambientali. Istituiremo le giornate "green" con la comunità e le scuole del territorio per sensibilizzare e rendere i cittadini attori e responsabili del decoro urbano di Boscoreale e allo stesso tempo educare le giovani generazioni a rispettare l'ambiente e gli arredi urbani, solo in questo modo potremmo raggiungere i risultati che ci siamo prefissi" - conclude il candidato sindaco.