"La buona notizia, se così si può dire, è che per una volta la maglia nera non viene indossata dalle autostrade, che non salgono sul podio per nessuno dei due carburanti", afferma Massimiliano Dona, presidente dell'Unione Nazionale Consumatori. Tuttavia, con un quadro internazionale ancora incerto, le prospettive per il prossimo futuro restano preoccupanti.

La stangata, però, è maggiore in alcune regioni, in particolare in Sicilia che detiene il record dei rialzi sia per quanto riguarda la benzina che il gasolio, che segnano un incremento, rispettivamente, di 4,9 cent, pari a 2 euro e 45 cent a pieno, e di 7,8 cent per il diesel, equivalenti a 3 euro e 90 cent a rifornimento.

Questi aumenti hanno coinvolto in modo omogeneo tutto il Paese, inclusa la Campania, dove si registra un impatto significativo sui bilanci familiari, già messi a dura prova dal caro vita. In alcune aree della regione, i prezzi alla pompa hanno superato la media nazionale, rispecchiando l’andamento generale ma con punte più marcate, soprattutto nelle zone interne e meno servite.

Analizzando i dati ufficiali del Mimit, risulta che in una sola settimana, dal 16 al 23 giugno compresi, la benzina, in modalità self service, è rincarata di 4 cent al litro, con un aumento pari a 2 euro per un pieno di 50 litri, mentre il gasolio, facendo sempre la media aritmetica semplice dei prezzi regionali, è salito di 6,16 cent, pari a 3 euro e 8 cent in più a rifornimento.

Guerre e tensioni in medio Oriente, sale il prezzo della benzina. Le recenti escalation belliche nell’area mediorientale, da sempre strategica per la produzione e il commercio globale di petrolio, hanno avuto ripercussioni dirette sui mercati energetici internazionali, innescando un nuovo rialzo dei prezzi dei carburanti anche in Italia. L’instabilità geopolitica, infatti, ha contribuito a far salire le quotazioni del greggio, con effetti immediati sui listini alla pompa.

Analizzando i dati ufficiali del Mimit, risulta che in una sola settimana, dal 16 al 23 giugno compresi, la benzina, in modalità self service, è rincarata di 4 cent al litro, con un aumento pari a 2 euro per un pieno di 50 litri, mentre il gasolio, facendo sempre la media aritmetica semplice dei prezzi regionali, è salito di 6,16 cent, pari a 3 euro e 8 cent in più a rifornimento.

