Ruba bici elettrica a Sorrento e fugge in Circum. I Carabinieri arrestano 56enne nella stazione di Sant'Agnello. A Sant’Agnello i Carabinieri della stazione di Sorrento insieme ai militari dell’aliquota radiomobile hanno arrestato per furto aggravato un 56enne già noto alle forze dell’ordine e già sottoposto al foglio di via nel comune di Sorrento. I carabinieri, durante un controllo nella stazione ferroviaria Eav, hanno sorpreso il 56enne con una E-bike.

I carabinieri, durante un controllo nella stazione ferroviaria Eav, hanno sorpreso il 56enne con una E-bike.

