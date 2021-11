Con un magnete suo contatore rubava energia elettrica. Denunciato un 42enne di Torre Annunziata.

I carabinieri sono arrivati nella sua abitazione di via Vittorio Veneto per sottrarre al padre la tessera del reddito di cittadinanza, percepito illegalmente.

Durante le operazioni, la nuova scoperta: un magnete posizionato in bella vista sul contatore, che non è sfuggito all’occhio attento dei Carabinieri.

Nell'ambito dei controlli dei carabinieri, è finito in manette anche un 43enne del Parco Penniniello, in esecuzione di un provvedimento emesso dal Tribunale di Massa. Portato in carcere a Poggioreale, dovrà scontare 8 mesi di reclusione per guida sotto l’effetto di droga.