"Pensate che ancora oggi nella regione Campania c'è un governatore del Pd che alla faccia di tutto il resto dell'Italia obbliga all'uso delle mascherine all'aperto, è un follia". Così il leader della Lega, Matteo Salvini, a margine di un comizio all'Aquila nell'ambito del tour in Abruzzo per promuovere il referendum sulla giustizia. Salvini ha risposto ai giornalisti sul Cts che ha previsto l'uso delle mascherine in classe alla riapertura del nuovo anno scolastico.

"Siamo agli inizi di luglio, continuiamo a mettere in sicurezza gli italiani che ne hanno bisogno, e poi io conto che a settembre le scuole riaprano, le università riaprano, le biblioteche riaprano, gli stadi riaprano e si torni a vivere in maniera prudente, rispettosa, consapevole" conclude Salvini.