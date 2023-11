“Sono tornato per te”. E’ il titolo del libro di Lorenzo Marone, edito da EINAUDI presentato al numeroso pubblico della Biblioteca Comunale di San Giorgio a Cremano in Villa Bruno. Un titolo che potrebbe semplicisticamente apparire già come specchio del testo ma non è così perché invece il libro racchiude la narrazione intensa e attraente su una serie di personaggi con le loro storie che creano nel lettore attese e che vengono confermate quando si immerge nella lettura degli avvenimenti raccontati decidendo di lasciare l’opera solo alla fine.

Un titolo dunque solo apparentemente banale, riferito invece a un racconto che contiene la descrizione di fatti storici e personaggi che prendono vita nel periodo che attraversa gli anni 30 a cominciare dall’amore di Cono per Serenella conosciutisi fin da quando erano adolescenti e che vivono il loro semplice e grande amore aspettando il momento di sposarsi. E’ la storia passionale di due ragazzi, del loro grande e intenso amore, due giovani del sud di modesta condizione sociale che si muovono nella difficile e problematica realtà socio politica del tempo in una ambientazione geograficamente poco quotata del paesaggio tra Campania e Basilicata . E tra loro c’è Romano l’arrogante figlio del Podestà locale, personaggio tipico di alcune autorità del periodo fascista , abituato alla prepotenza della posizione in quegli anni difficili .

Molto ben descritti dall’autore sono gli eventi che hanno interessato i due personaggi principali uno dei quali CONO , 24 anni, parte per il servizio militare ma viene poco dopo a trovarsi nei gravi fatti scaturiti dall’8 settembre , prigioniero dei tedeschi e deportato in Germania . Nello svilupparsi di questa storia l’autore racconta che ci sono gli spunti avuti dai nonni , dalle loro storie di vita, di guerra , di prigionieri, e di fatti realmente accaduti , tra cui uomini costretti dai loro aguzzini a combattere nel campo di concentramento per il loro divertimento .

E’ nel drammatico periodo della prigionia che tra i compagni della stessa condizione CONO conosce un compagno dal grande cuore e con una grande capacità nel tirare di boxe. Fu per questa amicizia e attraverso questa amicizia e questa peculiarità , definiamola sportiva , che CONO , pur se con le nocche consumate pur sporco di sudore e fango supera tante situazioni difficili nonostante gli orrori di un mondo cui assistevano i suoi occhi giorno dopo giorno mettendolo alla prova, lui , uomo buono semplice e romantico che riusciva a sopravvivere e che diventava pian piano quasi simbolo di un orgoglio Italiano e rispettoso delle sue radici .

Appare così nell’opera di Marone la vera personalità di CONO che disegna un ragazzo che difende la propria vita e il suo amore per Serenella , utilizzando la sua grande capacità di tirare di a pugni , per tornare da lei che lo aspetta.

Racconto intrigante per le circostanze dei fatti , per la realtà della guerra, per le descrizioni ambientali, racconto di un grande amore e commovente per la irrinunciabilità di un sentimento, quello che Cono prova per Serenella , l’amore di un ragazzo che rimane forte immutato anche facendo a pugni nel difendere la propria vita per poter tornare e donarla alla sua donna , passando attraverso gli orrori che lo mettono alla prova.

C’è tutto in questa storia che attrae , l’amore, la passione, il desiderio , l’attesa , il pianto , il dolore , la sofferenza, la tristezza , l’inferno ma anche la soddisfazione , la forza in un continuo altalenarsi di sensazioni , di storie e di emozioni diverse che trascinano infine a una commozione liberatoria .