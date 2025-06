Una serata all’insegna dell’arte, della passione e del talento ha illuminato San Giorgio a Cremano in occasione della cerimonia di gala del Cremano Film Festival, evento che celebra il cinema e i suoi protagonisti. A guidare il pubblico in questo viaggio tra proiezioni, premi e ospiti d’eccezione sono stati Benedetta Valanzano ed Enzo Agliardi, impeccabili padroni di casa.

Tra i momenti più significativi della serata, la presenza dell’ospite d’onore Nicola Di Pinto e la premiazione delle quattro opere prime proiettate durante il festival. Il regista Giovanni Esposito e l’attrice protagonista Susy Del Giudice hanno ricevuto il riconoscimento per il film Nero, consegnato dalla madrina del Festival Nunzia Schiano, che ha commosso la platea con parole piene di affetto.

Applausi sentiti anche per Gianmarco Franchini, protagonista de La casa degli sguardi di Luca Zingaretti, e per Mino Capuano, regista del film Quanno chiove. Un importante riconoscimento è andato anche a Simona Cocozza, per il toccante Sottocoperta.

Tra i momenti più intensi, il Premio alla carriera conferito al grande attore Tommaso Bianco, e il Premio alla memoria in onore dell’indimenticato Ennio Fantastichini, ritirato con emozione dal figlio Lorenzo.

Spazio anche ai protagonisti del dietro le quinte: Marita D’Elia, casting director di lunga esperienza, ha ricevuto il premio dalle mani di Francesco Del Gaudio, volto di Peppino di Capri nella fiction RAI, mentre la fotografa di scena Anna Camerlingo è stata celebrata per la sua capacità di raccontare il cinema attraverso l’obiettivo.

Il Festival ha anche offerto uno sguardo sulle anteprime dei prossimi film in uscita, tra cui quello di Giuseppe Miale di Mauro, con Francesco Di Leva, e quello di Fortunato Cerlino con Salvatore Esposito. A presentarle, gli stessi registi, che hanno ribadito l’importanza di promuovere il talento e la produzione cinematografica sul territorio.

Diretto da Massimo Del Matteo, con la regia della serata curata da Gianni Parisi, il Cremano Film Festival si conferma un appuntamento imprescindibile per il cinema italiano, capace di unire memoria, nuova creatività e visione.

Un evento fortemente voluto dal Sindaco Giorgio Zinno e dal Vicesindaco Pietro De Martino, patrocinato dal Ministero della Cultura, dalla Regione Campania, dalla Città Metropolitana e da Rai Campania. Una manifestazione che celebra il cinema, ma che è anche un omaggio a San Giorgio a Cremano come fucina di cultura, talento e passione.